Con sensual baile sobre la mesa JLo festeja su cumpleaños y muchos le preguntan por Ben

Jennifer Lopez es considerada una de las personalidades más exitosas en la industria del entretenimiento. Su carrera comenzó con el protagónico en la película ’Selena’ logrando ser nominada al Globo de Oro como mejor actriz. Su carrera como cantante también ha dado de qué hablar en la industria, pues, su primer sencillo ‘If you had my love’ fue número uno en los Billboard Hot 100.

Logró un Récord Guinness que hasta el momento nadie le ha quitado, obtuvo el puesto número uno en el cine con la película ‘The wedding planner’ y su segundo álbum en simultáneo también obtuvo el puesto número uno en los listados musicales en la misma semana que su cinta cinematográfica.

Felices 54

No cabe duda que la actriz goza de un talento innato y por supuesto de una belleza que paraliza a muchos. Hace poco cumplió 54 años y está en su mejor momento. En sus redes sociales no dudó en compartir cada momento de su celebración y las personas que la rodean.

Con el siguiente caption quiso compartir un carrusel de fotos y un video en donde la actriz sin miedo al éxito se subió a una de las mesas a bailar lo más sensual que pudo, logrando que muchos a su alrededor le coquetearan y la animaban a seguir bailando.

“Gracias a todos por su amor en mi cumpleaños. Aquí les dejo un pequeño vistazo de mi fiesta. Ben la organizó en nuestra nueva casa con nuestros familiares y amigos más cercanos. ¡Todos los niños estaban allí, fue un día precioso día lleno de sol y perfecto para una fiesta en la piscina!”

Muchos de sus seguidores manifestaron preocupación por el actor Ben Affleck, pues, hace poco pasó por un duro proceso de rehabilitación por su adicción al alcohol antes de encontrarse nuevamente con JLo y darse una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, la pareja sigue más enamorada que nunca.

Por otra parte, su look encantó a varios internautas, se le ve con un vestido Gucci color plata, la espalda descubierta y zapatos de punta posando frente a las cámaras y rodeada de sus invitados y seres más queridos.

“¡Siempre me gustó celebrar mi cumpleaños en julio! El clima es cálido y templado y el estado de ánimo es más relajado. ¿Quién más tiene un cumpleaños de verano? ¿Cómo va tu verano? Envíame un correo electrónico y mantente en contacto!! XO, JLo”, así quiso cerrar las publicaciones sobre su cumpleaños.