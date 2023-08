¿Existen los extraterrestres? ChatGPT respondió esta inquietante pregunta

Una pregunta que se ha hecho el ser humano a lo largo de los años es si se encuentra solo en el universo. Su cuestionamiento ha perdurado por décadas y se ha convertido en un estudio de investigación que ha generado grandes teorías y suposiciones sobre la existencia de otros seres por fuera de la tierra.

De hecho, se ha vuelto una búsqueda preferencia para la NASA, que desde hace un tiempo ha invertido una numerosa suma de dinero para probar la existencia de seres ajenos al único planeta que tiene placas tectónicas activas: la tierra.

Pese a que aún no hay evidencias científicas que garanticen la presencia de seres extraterrestres, la Inteligencia Artificial aparece como un salvador para responder ante esta duda que ha dejado desconcertado a más de uno.

¿Si son reales?

De acuerdo con la IA, aún no se han encontrado pruebas concretas de vida extraterrestres. Sin embargo, el universo es increíblemente grande y posee millones de galaxias, estrellas y planetas, lo que hace que aumente su probabilidad.

Dado el amplio número de mundos existentes en el cosmos, muchos investigadores creen que es viable que exista o surja vida en otros lugares. Por eso, la búsqueda activa de la presencia de estos seres continúa como un asunto investigación y de exploración dentro del campo de la ciencia.

Ahora bien, la IA resalta que “la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”, lo que quiere decir que aunque no haya una presencia física de los alienígenas, no significa que no existan.

¿Hay posibilidad de que existan?

Las probabilidades de que haya vida extraterrestre por fuera de la tierra aún no son confirmadas, sin embargo, surgen diversos argumentos que sostienen la teoría de que en otras partes del universo puede existir.

Según la IA, estas son las premisas que respaldan la posible presencia de vida extraterrestre:

1. Vastedad del universo: el universo es tan grande que posee una numerosa cantidad de estrellas y planetas. Esto hace que la existencia de varios mundos aumente las probabilidades de que la vida pueda darse en alguno de estos.

2. Exoplanetas habitables: se han encontrado varios exoplanetas, cuerpos sólidos que se hayan por fuera del sistema solar, en la conocida “zona habitable” de sus estrellas, en donde los espacios podrían ser aptos para la presencia de agua y vida.

3. Extremófilos en la Tierra: en el planeta tierra se han hallado formas de vida que son conocidas como extremófilos que pueden resistir no solo a las altas temperaturas, sino también a presiones extremas y entornos salinos o ácidos. Esto insinúa que la vida podría adecuarse en ambientes hostiles de otros planetas.

4. Química orgánica en el espacio: se ha encontrado la presencia de moléculas orgánicas en cometas, asteroides y polvo interestelar, lo que indica que los componentes indispensables para la vida podrían estar en otros lugares por fuera del planeta tierra.

Cabe resaltar que si bien estas teorías soportan la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre, aún es un tema que sigue siendo investigado por la ciencia.