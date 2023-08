¿Por qué los modelos usualmente no sonríen en fotos ni en pasarela?

En las grandes pasarelas y semanas de la moda como Paris Fashion Week es muy común ver a los y las modelos salir con despampanantes atuendos que impresionan a todos los espectadores. A pesar de los diseños que salen a modelar, quienes visten la ropa salen como si estuvieran de mal genio o como si no sintieran ninguna emoción.

¿Cuál es la razón por la cual los modelos no pueden sonreír en pasarela?

Debido a la masificación de la industria de la moda, las reglas cambiaron para aquellas personas que se dedican al modelaje de ropa. Victoria Macon Dauxerre, ex modelo de Celine y McQueen explicó en su libro “Never Thin Enough° explicó que la razón por la cual los modelos de pasarela no pueden hacer ningún gesto facial durante las jornadas en las que lucen prensas de diseñador es porque la atención de los jueces y espectadores tiene que estar en los atuendos y no en ellos.

"Nunca olvides que es la ropa lo que están mirando y no las modelos"

De igual forma, otras modelos reconocidas dentro del medio también han asegurado que para que las pasarelas se realicen con más estilo deben mantener sus caras serias, o en su debido caso, hacer una “mirada asesina altiva”, la cual consiste en dejar caer un poco el mentón y poner los ojos en blanco.

“La prohibición de no sonreír es clara, quieren mostrar la ropa y no nuestra cara. Si sonreímos llamamos la atención sobre nuestra cara y no sobre la ropa”

Antes si se podía sonreír en las pasarelas de moda

Todo esto tiene una explicación histórica, no fue simplemente un capricho que surgió de un momento a otro. La historiadora de la moda Lydia Kamitsis explicó al portal OK diario que todo este movimiento de las modelos inexpresivas es algo que empezó a tomar fuerza recientemente.

De hecho, en 1960, las modelos podían actuar de manera jocosa, luciendo sus hermosas sonrisas. “Cuando las colecciones se presentaban como espectáculos, las modelos a menudo sonreían, reían y bailaban al son de la música”.

Sin embargo, según Kamitsis esto cambió en 1980 gracias al éxito de los diseñadores japoneses Yohji Yamamoto y Commes des Garcon; época en la cual modelos como Cindy Crawford, Imam y Elle Macpherson tuvieron mucho reconocimiento. La nueva tendencia de no sonreír fue una respuesta en contra de esas modelos.

Hoy en día salir a modelar los diseños con las caras serias es una obligación, se convirtió en una regla. Según Leyla Neri, directora de moda de New School Parson Paris, las modelos “caminan como perchas. Se trata de borrar su identidad… la ropa es de los diseñadores”.

Además, añadió que, con la liberación femenina y el crecimiento de diseñadores como Yves Saint Laurent, el mundo de la moda transformo el estilo, dirigiéndose hacia un look andrógino. “Las mujeres se volvieron más masculinas y poderosas”.

Neri señaló que con las nuevas exigencias para las modelos en las pasarelas “quieren rostros y cuerpos más neutrales para exhibir su trabajo. Ya no ven a sus modelos como un ideal de belleza. Esto es algo que el público ha malinterpretado.”