A Yina Calderón la sigue persiguiendo un “demonio” y tuvo que ir donde el padre Chucho

Desde hace unos meses, Yina Calderón se ha sincerado con sus seguidores pues asegura que, un supuesto “demonio” la está persiguiendo. La mujer dice que ha llegado al punto en el que le sacaron el alma del cuerpo.

Según comentó Yina, el espíritu la ha acompañado desde que tiene 15 años y esta sensación no solo le pasa en su casa, sino a todos los lugares a los que va. La creadora de contenido había contado que tuvo que acudir al padre Chucho, pero nunca dio detalles de cómo le fue con el sacerdote.

En una entrevista que hizo con La Red, mostraron la conversación que tuvieron y Yina Calderón reveló detalles de lo que le estaba pasando. La mujer dijo que todo había iniciado como parálisis del sueño, pero había escalado.

¿Qué le pasa?

En el video, se puede ver que la creadora de contenido le cuenta al padre Chucho que ha visitado a varias personas para que la ayuden, pero ella quiere un guía espiritual. Comentó que, este “demonio” se le sube y ella siente “algo peludo como con garras”, pero no le puede ver la cara.

El padre Chucho ha tenido cierto reconocimiento en el país, por lograr sacar espíritus y fuerzas malignas de las personas. Por eso, comentó cómo sucedería el proceso y la forma en que atacarían a un ser humano.

“Las tres de la mañana es la hora contraria a las tres de la tarde, que es la hora de la misericordia y la hora en que Jesús venció al demonio, venció a la muerte, venció al pecado. La hora contraria, la utiliza el mal para golpear. Normalmente suele pasar en esa hora de la madrugada”, dijo.

Al final, el padre Chucho dijo que él no iba a hacer ningún procedimiento en frente de la cámara, pero se iba a meter con algo que venía de la niñez de Yina, para poder solucionar su problema.

Comentó que, en este tipo de procedimientos queda expuesta el alma de una persona y no lo podía hacer en frente de las cámaras.

“Estamos en cámara, pero te quisiera hablar al oído y te voy a decir cómo vas a apartar esa situación de tu vida, pero me tengo que meter con algo que viene de tú niñez. Hay que mirar la niñez, no lo puedo hacer en cámara porque no puedo exponer el alma de nadie”, dijo.