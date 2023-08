Karol G habló de Feid en entrevista con 'Rolling Stone': “Casi no sabía nada de él”

Karol G no para de cosechar éxitos y ahora se convirtió en portada ‘Rolling Stone’, la reconocida revista estadounidense a la que llegan los artistas más exitosos a nivel mundial. Fue la misma cantante paisa quien dio a conocer la noticia con un carrete de fotos en las que posó como toda una ‘Bichota’.

Además de ser la portada de una de las revistas más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento, Karol G concedió una entrevista a ‘Rolling Stone’ en la que reveló detalles de su exitosa carrera musical, su más reciente lanzamiento musical y hasta habló de Feid, con quien se le relaciona sentimentalmente desde hace unos meses.

Aunque los cantantes no han confirmado su relación oficialmente, hay varios indicios de que Karol G y Feid están juntos, especialmente por las fotos que se filtraron en las que los artistas salen cogidos de la mano. Además, de los cometarios que ambos se han dejado en sus respectivas redes sociales.

La periodista Isabella Herrera tuvo la oportunidad de entrevistar a Karol G y de pasar un día completo junto a ella, por lo cual, además de hablar sobre su último álbum ‘Mañana será bonito: Bichota season’, logró que la paisa se refiriera a Feid.

¿Qué dijo Karol G sobre Feid?

Aunque la paisa no se refirió explícitamente a su relación con Feid, la ‘Bichota’ sí confirmó que se viene una colaboración musical con quien sería su novio. Se trata de ‘Verano Rosa’, una canción que está tachada en el tracklist del álbum de Karol G y que, según reveló la periodista, no la ha lanzado porque Feid se tardó en confirmar su participación en dicho sencillo.

Asimismo, Karol G reveló que se trata de una canción de desamor, respuesta que, según Herrera, la dio en medio de una sonrisa picarona, dando a entender que sí tendría una relación sentimental con el paisa.

Por otro lado, en cuanto su cercanía con Feid, la artista colombiana reveló que se conocieron en Medellín, pero que, en un principio no eran muy allegados. “Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”. Sin embargo, la ‘Bichota’ nunca confirmó su relación con el paisa explícitamente.