¿Se avecina infidelidad de Piqué? Vidente reveló detalles de la relación del exfutbolista

Sin duda alguna, la separación entre la artista colombiana, Shakira, y el español Gerard Piqué fue un evento que marcó el mundo de las celebridades, pues el motivo de su ruptura generó polémica entre los espectadores.

Pese a la controversia generada entre los internautas, los grandes éxitos de despecho de la intérprete de ‘Ojos así’ y los gestos poco agradables del exfutbolista, cada uno siguió su camino con personas diferentes.Mientras Shakira parece relacionarse con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, el empresario mantiene su relación con Clara Chía.

A partir de su ruptura, han sido blanco de los constantes acosos de los paparazzi, que se han convertido en pan de cada día.

Muchos de los internautas han comentado sobre el futuro amoroso de la barranquillera, pero también han especulado acerca de la estabilidad que Piqué con su actual novia, ya que varios espectadores han puesto en duda el amor que siente el español por la joven catalana.

¿La infidelidad está apunto de tocar la puerta de Clara Chía?

A esta creencia, se suma un vidente que trabaja en la revista People en español: ‘El Niño Prodigio’, quien confesó que el hombre de 36 no ama, realmente, a su novia.

“Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella… No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, confesó.

Asimismo, resaltó que el exfutbolista podría serle infiel a Chía.

“Vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo. Ella va a pasar por muchos problemas, muchas contrariedades.”

El vidente enfatizó en que Chía, por su parte, sí se encuentra muy enamorada y que quiere tener un hijo con Piqué. Sin embargo, su anhelo le podría traer una serie de complicaciones.

“Ahora mismo ella se encuentra indecisa, sale con ese deseo de salir embarazada. Ella va a hacer todo lo posible, acuérdense, por salir en embarazo. Ella tiene una complicación, dice el espíritu, que ella pueda ser que tenga que operarse por algo en la matriz. Así que será un poquito difícil de ella salir embarazada, ella tendrá que ponerse en un tratamiento", confesó el vidente.