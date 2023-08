"Se puso a echar chisme": Juan Barragán reveló por qué se distanció de Juliana Galvis

‘MasterChef Celebrity’ es un programa culinario que ha tenido una gran acogida en Colombia. El reality se ha consolidado como uno de los más vistos en el país.

Cada noche, las personas se sientan frente al televisor para ver cómo varios famosos compiten por llegar a la final y ganar el gran premio. En cada episodio, las celebridades demuestran sus habilidades culinarias para descrestar a los jurados y evitar ser eliminados.

Los concursantes cada vez son menos y el programa está en la recta final. La tensión ha incrementado en los episodios y las peleas no han faltado.

Ver también: El favor que Claudia Bahamón le pidió a la nueva eliminada de 'MasterChef'

Recientemente, Juan Pablo Barragán reveló cómo ha sido su experiencia en ‘MasterChef’. En entrevista con el programa ‘Bravissimo’, señaló que debido a los chismes su relación con Juliana Galvis se vio fuertemente afectada, incluso se distanciaron.

“Yo con Juliana Galvis… ¡Divina! yo ‘pelié’ un día con ella. Estábamos rebien. Y entonces pasó que alguien se puso a echar chisme… Porque no entiendo por qué siempre tiene que haber gente chismosa. Entonces a Juliana le dijeron una cosa, a mí me dijeron otra y por el afán del programa no lo pudimos hablar. Entonces nos empezamos a distanciar. Y luego nos vimos y nos dimos cuenta que era un chisme que un participante nos había echado”.

A pesar de que se distanciaron, el actor señaló que conversaron y aclararon las cosas. Se dieron cuenta que todo había sido un malentendido, a causa de un chisme que había dicho otro compañero del programa. Barragán no confesó quién fue esta persona.

Te puede interesar: "La rata": la fuerte ofensa de Juan Pablo Barragán a Daniela Tapia en MasterChef