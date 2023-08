Johanna Fadul reveló detalles de su cirugía estética y dividió opiniones en redes

Johanna Fadul es una de las actrices colombianas más reconocidas del país. Gracias a su talento, la bogotana ha logrado ser parte de grandes proyectos, en donde ha sobresalido por interpretar distintos personajes en novelas y programas como ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Padres e hijos’ y ‘Mujeres al límite’.

Asimismo, se ha distinguido por su extraordinaria belleza, la cual le ha abierto las puertas para ser parte del mundo del modelaje, posicionándose como una de las figuras más admiradas por su escultural figura.

La capitalina no solo se ha ganado un lugar en el corazón de los colombianos por su profesionalismo, también se ha robado la atención y admiración de millones de seguidores, pues se ha encargado de crear una comunidad de más de seis millones de personas en Instagram, con quienes comparte pormenores de su vida privada.

Hace unos días, la mujer de 37 años compartió con sus fanáticos la noticia de la intervención estética a la que se sometió. Al parecer, la bogotana no se sentía completamente cómoda con su cuerpo, y por eso decidió realizarse una cirugía.

Aunque la actriz se ha destacado por ser una mujer activa y mantenerse en constante actividad física, confesó que en muchos momentos logró estar con su físico añorado, pero con la edad, su cuerpo ha ido cambiando y ha tenido ciertas transformaciones que no le agradan.

“Logré estar en muchos momentos así, súper sequita, súper rayadita como me gusta. Pero, mijos, estoy entrando a esta edad y yo no sé, mi cuerpo como que se descarrió, empecé a echar pa' arriba, me empezó a salir celulitis y no me gusta.”