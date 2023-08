Nicolás Arrieta le reinició el Windows a ‘La Liendra’ con violenta cachetada y cazan pelea

La Liendra es actualmente uno de los creadores de contenido más reconocidos en el país, desde hace varios años logró consolidarse entre los primeros de la industria de las redes sociales, llegando a acumular miles de seguidores en sus diferentes plataformas, quienes disfrutan del contenido que comparte el joven,

Desde el pasado octubre del 2022 tanto los seguidores de La Liendra como los de Nicolás Arrieta han estado a la expectativa por una discusión acalorada que los creadores de contenido e influencers tuvieron por medio de sus redes sociales.

Debes saber: La Liendra terminó de calentar su pelea con Nicolás Arrieta: “para mi es una pelea normal”

Desde entonces, se venía especulando sobre una posible pelea que se podría dar entre ello para por fin y de una vez por todas logre arreglar sus diferencias. Así mismo, constantemente Arrieta y La Liendra han aprovechado diversos momentos y entrevistas para mandarse ‘pullas’ y mensajes.

Finalmente, la pelea entre ambos se llevará a cabo el próximo 1 de septiembre y tendrá lugar en el Royal Center en la ciudad de Bogotá. Dicho evento fue denominado como ‘King of the Ring: Arrieta VS Liendra’.

Cabe resaltar que dicho espectáculo también contará con otras peleas de algunos influencers como: Herrera, El Gómez, La Piquiña, diego Neira, Cristián González y Sebastucho. Además, el evento también contará con la participación de artistas como Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Kriska Peña, Jossman y Andy Rivera.

Debes leer: Nicolás Arrieta no bajó de rata a Yeferson Cossio: intentó bajarle la novia y hay video

Cara a Cara previo

Este martes, se llevó a cabo en horas de la noche un cara a cara entre el par de creadores de contenido al mejor estilo de las grandes peleas en el mundo como la WWE o la UFC, donde previo al combate, los involucrados tienen un espacio donde se ‘calientan los ánimos’ con el fin de tener una batalla interesante.

Durante ese espacio Arrieta y La Liendra estaba muy juntos y quedo registrado en cámara el momento exacto en el que en medio de la foto oficial para el combate, Arrieta tomó una cartilla Nacho Lee y con esa misma, golpeó en la cara a La Liendra.

En ese mismo instante y de manera casi inmediata se ‘calentaron los aires’ entre ambos y tuvieron que separarlos. Sin embargo, Arrieta aprovechó para tirarle esa misma cartilla en señal de provocación