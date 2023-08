Daniela Tapia confesó que fue novia de un participante de 'MasterChef'; el que nadie se es

‘MasterChef Celebrity’ está en su recta final y cada vez los episodios están más tensionantes. El número de participantes es menor, pero los conflictos han sido mayores.

Las peleas entre algunos participantes, como Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo han ‘incendiado’ la cocina. Claudia Bahamón, quien presenta el programa, ha tenido que intervenir en varias ocasiones y regañar a los concursantes.

Daniela Tapia confesó que fue novia de un participante de ‘MasterChef’

Daniela Tapia es una de las participantes de la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity’. Ha tenido un buen desempeño en el reality, pues hasta el momento no ha sido eliminada.

La actriz tiene una larga trayectoria en la pantalla chica. Es cubana y tiene nacionalidad colombiana. Ha estado en grandes producciones como ‘Leandro Díaz’, ‘Celia’ y ‘Rafel Orozco’.

Tapia es muy activa en sus redes sociales, especialmente en su perfil de Instagram. Recientemente, hizo una actividad para interactuar con sus seguidores. Puso una ‘cajita de preguntas’ para hablar y aclarar dudas.

“No tiene nada que ver con la cajita, pero ¿eres pareja de Karoll M? Se les ve muy cercanos en masterchef”, preguntó un usuario.

La actriz fue muy honesta y respondió.

“Ya leí todas las preguntas que ustedes me han hecho y quiero comenzar por esta, que como bien dice ella no tiene nada que ver. ¡No! Karoll Márquez y yo somos amigos hace 15 años. Y no, nunca hemos tenido nada amoroso sentimental. Fuimos novios en una novela, pero ya. ¿Qué te parece esto, papi? ¿Qué tenemos tú y yo? (risas)”, dijo.

