¿Se le pegó lo de Piqué? seguidores advierten a Luisa Fernanda W sobre Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han convertido en una de las parejas más llamativas y preponderadas del país. Desde el anunció de su relación, sus fanáticos han estado pendientes no solo de su vínculo amoroso, sino también de su desarrollo como padres de sus dos hijos: Máximo y Domenic.

Aunque su relación ha demostrado ser estable y consistente a lo largo de los años, en los últimos días, se han propagado una serie de rumores por parte de los internautas, quienes ponen en duda la fidelidad del intérprete de ‘Cupido Falló’.

Los clips que han circulado en redes sociales han causado gran inquietud en los usuarios, pues, últimamente, una tercera persona se sumó a compartir momentos con la pareja colombiana.

La persona en cuestión es la concursante de ‘MasterChef’, Daniela Tapia: una actriz cubana que ha sobresalido en el mundo de las telenovelas gracias a su participación en proyectos nacionales como ‘Loquito por ti’ y ‘Rafael Orozco, el idolo’. Asimismo, se ha dado a conocer por su presencia en el reality de ‘Los 50’, donde conoció a Luisa Fernanda W y forjó una amistad con la creadora de contenido.

Aunque ambas celebridades se les ha visto juntas en diferentes eventos, para varios espectadores no es normal la cercanía que tiene la actriz cubana con la pareja de la creadora de contenido.

Las sospechas surgieron a raíz de un clip que compartió el caleño en su cuenta de Instagram, donde se encuentra cantando mientras la influencer y la actriz lo acompañan entonando el sencillo.

Ante este hecho, algunos internautas empezaron a poner en duda la fidelidad del cantante popular e incluso comenzaron a preocuparse por la antioqueña, a quien le decían que tuviera cuidado para que no le ocurriera lo mismo que le sucedió a Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe.

“No lo se Rick pero Daniela está muy chicle con ellos y no me gusta no se”, “Que Luisa no se descuide sólo digo”, “Daniela déjelos solos ,deles respiro 🙄”, “yo también desconfío de esa mujer , luisa esta muy dormida 💤”, fueron algunos de los comentarios.