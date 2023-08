“Aquí las tengo”: polémico TikTok de candidato que tiene el #13 en Santander

El próximo 29 de octubre Colombia vivirá una nueva jornada de elecciones para votar por los alcaldes, gobernadores y aspirantes a los concejos municipales, por lo que varios de los candidatos a estos cargos ya tienen en marcha sus campañas.

La época de elecciones es el momento en que los aspirantes a un cargo público dan todo de sí y se ponen creativos con el fin de atraer a las personas a que los conozcan y conozcan las propuestas que tienen para posteriormente – en caso de que las personas se identifiquen – conseguir más votos.

Tal es el caso del candidato al Concejo de Floridablanca en Santander, Diego Peña, quien recientemente se ha vuelto viral en TikTok por su particular manera de hacer su campaña con el fin de dar a conocer sus propuestas, la cual es considerada por algunos internautas como atípica.

En dicho video, se puede a observar a una mujer que dice “¿Usted es Diego, candidato al Concejo de Floridablanca?”, y luego le dice: “El Diego, el del MAIS 13”. Posteriormente, el aspirante al cargo aparece en cámara y le responde “sí, aquí se las tengo”, en tono burlón.

Por su parte, la mujer que aparece en el video, de la cual aún no se conoce la identidad o la familiaridad que tenga con el candidato, le responde “¿Cómo?”, por lo que el hombre mueve rápidamente sus manos, en las que lleva unos tarjetones y le responde “las propuestas”.

Dicho video, ha generado opiniones divididas entre los internautas, quienes aún no salen del asombro por la ‘creatividad’ que utiliza el candidato para darse a conocer. Así mismo, hay quienes creen que esa no es la forma correcta de hacer una campaña política y más para un cargo tan serio.

Por otro lado, hay quienes aplauden y se divierten con su manera ‘disruptiva’ de buscar votos para cumplir su objetivo. Lo cierto es que este no es el único video particular que tiene el candidato, pues su estrategia parece estar basada en el humor para abordar temas serios.

“Que bajo caen y fijo tiene gente que vota por el”, “Para mi eso es actuado”, “estas si son campañas”, “no soy de florida blanca, pero votaría por usted”, “A mi lo que me parece increíble es que vean este video y que lo vean bien para publicarlo”, “pésima publicidad, pésima actuación pero eso no define si va a ser o no buen concejal”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.