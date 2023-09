Actriz de La Reina del Flow confesó que en su primer casting la “volvieron m…” en críticas

La actriz antioqueña Mariana Gómez Se ha convertido poco a poco en uno de los rostros con gran reconocimiento en la televisión y la industria musical. Uno de los grandes hitos de su próspera carrera fue cuando interpretó al ‘Huracán Irma’ en la recordada seria del canal caracol: ‘La Reina del Flow’.

Allí no solo mostró su talento para la actuación sino también para la improvisación y el canto, el cual alterna con otros géneros diferentes al urbano. De hecho, el año pasado se estrenó con la serie de la reina de la música popular: Arelys Henao.

Pese al gran reconocimiento que ha logrado, el camino de Mariana no ha sido nada fácil, pues para nadie es un secreto que la industria del entretenimiento es bastante compleja y muchas veces hasta excluyente.

Precisamente sobre ese tema habló Mariana Gómez con la presentadora y periodista española Eva Rey, que la entrevistó para su canal de YouTube y allí la actriz contó algunas de sus experiencias antes de volverse famosa.

Primero mencionó que cuando presentó su primer casting, una de las personas con las que se entrevistó le dijo una serie de cosas que la incomodaron al punto de que la hicieron sentir fea.

“A las mujeres nos exigen en todo. Cuando yo estaba chiquita fue muy duro. La primera vez que yo hice un casting fue a los 15 años y me llevaron a donde un productor. Yo me senté con él y me dijo como: Mi amor, si quieres entrar a la televisión te toca bajar de peso. Ponte tetas, me dijo algo de la nariz y yo no entendí porque yo pensé toda mi vida que mi nariz era muy bonita y eso me rayó mucho por mucho tiempo y mejor dicho, me volvió mier…”, dijo Gómez.

Además, la actriz confesó que también le pidieron que cambiara su modo de vestir. Ella finalmente comentó que pudo adaptar su físico a diversos personajes y entre la Reina del Flow, donde hizo un papel secundario, y Arelys Henao que la protagonizó, se quedó con la serie de música urbana.