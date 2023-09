Aida Victoria Merlano confesó el sueño que estaría a punto de cumplir: ¿embarazo?

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más mediáticas en la industria de las redes sociales. La barranquillera cuenta con una comunidad superior a los 4.8 millones de seguidores en Instagram donde permanentemente interactúa con sus fans y responde inquietudes con respecto a su vida personal y profesional.

Aunque la vida sentimental de Aida recientemente ha estado enmarcada en las relaciones fugaces, actualmente se encuentra enfocada en sus facetas como modelo, influencer y emprendedora.

Recientemente Aida Victoria habló para el espacio de la periodista española Eva Rey llamado ‘Desnúdate con Eva’, y allí hizo varias confesiones entorno a su vida personal.

Merlano aseguró que, si bien no tiene una pareja oficial en este momento, no se encuentra sola. “No tengo a alguien fijo, tengo a alguien que me gusta muchísimo, alguien con quien me entiendo super bien, pero nuestra intención ahora mismo no es tener una relación”, manifestó.

Asimismo, recalcó que no ha sido fácil verse con esta misteriosa persona de la que no quiso dar mayores detalles, ya que le preguntaron si se trataba de un cantante o de alguien famoso pero ella solo se limitó a reír y a evadir la pregunta.

¿Aida Victoria Merlano busca bebé?

En medio de la conversación con Eva Rey, la influencer sorprendió con una declaración en la cual manifestaba su intención en convertirse en madre, de hecho, aseguró que se lo imaginaba y que quería que fuera una niña.

“Me está picando el útero. ¿Tener hijas? Ay no, me muero. Sueño con ella, uy es que se parece mucho a mí, me la sueño como blanquita… Cuando yo digo que sueño con mi hija no es que sueñe todos los días con ella, sino que en el último mes he soñado como 3 veces con una niña”, confesó Merlano.