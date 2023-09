“¿Pero qué necesidad?”: le dicen a Yina Calderón al mostrar su nuevo tatuaje

Yina Calderón nuevamente se encuentra en el centro del debate en redes sociales por cuenta de un nuevo tatuaje que se hizo en uno de sus brazos. La creadora de contenido no quiso dejar pasar la oportunidad para presumir su nuevo grabado, sin embargo, como es costumbre los internautas dividieron opiniones y, así como unos destacaron su tatuaje, otros más la criticaron e hicieron chistes sobre este.

A través de sus historias en Instagram la exprotagonista de novela contó todo el dolor que tuvo que aguantar para realizarse este nuevo tatuaje que tiene que ver con sus creencias religiosas.

“Ustedes no saben todo el dolor que aguanté. Me hice un tatuaje muy especial para mí, pero me aguanté un dolor de 6- 8 horas”, dijo Calderón al mostrar que en una de sus extremidades se tatuó la imagen de la virgen de Guadalupe.

Posteriormente, Yina explicó por qué se había tatuado a la virgen de Guadalupe, y es que para ella afirma que, si bien ella desconfía de las personas que hablan tanto de Dios en redes sociales, es muy devota y por eso decidió grabarse esa imagen en su brazo derecho.

Yina Calderón está poseída, con que eso era? misterio revelado del por qué ella es así#HablandoClaro #HablanClaroConFlavia pic.twitter.com/0kY9wnLwKV — Perseus (@PerseusRage) September 13, 2023

Luego de mostrar su tatuaje en redes, los internautas no dudaron en reaccionar con todo tipo de comentarios. “La Virgen: Pero qué fue el mal que yo hice?”, “¿Pero qué necesidad de estar en tu brazo? Me hubieras seguido llevando en estampitas!” y “Bonito si está el tatuaje, pues ella sabrá que significó tiene y porque se lo hizo fin”, fueron algunos de ellos.

Vale la pena recordar que, en contraste con sus creencias religiosas, recientemente Yina Calderón causó polémica en el programa ‘Hablando Claro’, que conduce Flavia Dos Santos en el canal RCN.

Allí se hablaba acerca de un caso en el que se decía que un espíritu la estaba acosando. Sin embargo, en presencia de un sacerdote Yina hizo gestos desobligantes y abandonó repentinamente el programa.

“Me han tratado de llevar donde cristianos, evangélicos, en esa m… no creo, ¿me entiendes? En donde padres y eso tampoco creo porque pienso que son más terribles que uno”, dijo la creadora de contenido.