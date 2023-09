JESSIE REYEZ CUENTA CÓMO ES SU PROCESO DE CREACIÓN MUSICAL: EXCLUSIVA EN 40COPAS

Jessica Reyes nació el 13 de junio de 1991 en Canadá. Tras aprender a tocar guitarra en niñez y aprenderse canciones de salsa y jazz, cosa por la cual sus hermanos la molestaban, pues creían que era música para viejitos, Jessie Reyes decidió no ir a la universidad, optando por ganarse la vida siendo camarera y tocando música en la playa.

Es un día cualquiera de 1999, son las ocho de la mañana y Jessica Reyes debe ir a estudiar. Un día más que opta por vestirse con el uniforme escolar de los hombres, cosa con la cual su mamá no emite ningún juicio; al igual que el resto de personas de su entorno, aceptan ese tipo de comportamientos de quien entonces tenía tan solo ocho años.

Así fue forjando que hoy, 24 años después, sigue conservando. Es poco de usar vestidos, y es raro verla con falda. El día de la entrevista de 40COPAS con Roberto Cardona, fue de esas pocas ocasiones en las que ha usado una. Un pensamiento revolucionario que la ha caracterizado toda su vida, como se refleja en sus canciones.

Tres de la tarde de un día cualquiera en un año de mundial: 2018. Jessica Reyes, que para ese entonces ya ha creado su nombre musical: Jessie Reyes. Ha estado componiendo durante 45 minutos, pero no siente gusto por lo que ha escrito. Por lo cual, con la hoja hace una volita que se va directo a la basura.

Así es su proceso de creación: si no le gusta desde el inicio, simplemente lo desecha. La insistencia no existe en ese proceso, pues siente como pérdida de tiempo dedicarle 5 o 6 horas a una canción que desde el inicio no es de su gusto. Más sí lo invierte al momento de llegar al estudio, a donde siempre va con varias opciones para grabar y terminar decidiendo la mejor.

Sus letras narran experiencias que ha tenido a lo largo de su vida: desde aquellos momentos en la mañana cuando llamaba la atención verla con un uniforme de hombre, hasta lo que le sucede al día de hoy, como por ejemplo, el hurto por parte de una de sus compañeras cuando era camarera. No hay canción de su autoría que no vaya acorde con lo que le ha pasado en su vida.