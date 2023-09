Esta fue la reacción de Gerard Piqué a los sablazos de Shakira en "El Jefe"

La exitosa cantante colombiana Shakira estrenó su más reciente sencillo musical "El jefe", en colaboración con el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida. Cabe resaltar que su nueva canción, es la primera que la artista de 46 años hace en este género.

Desde que se estrenó el tema, ha generado un gran revuelo en las redes sociales debido a su letra provocadora, en la que se hace una referencia crítica a su exsuegro, Joan Piqué, quien es el padre del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", canta en una parte de la canción la cantante barranquillera.