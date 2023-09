“Me da curiosidad”: Aída Victoria Merlano reveló si aceptaría dinero por relaciones íntima

Aída Victoria Merlano es una de las influencers más mediáticas y controvertidas en el mundo de las redes sociales. La barranquillera constantemente da de qué hablar y en cada oportunidad que tiene revela secretos en cuanto a su vida personal.

Merlano contó recientemente en una entrevista con la periodista española Eva Rey que, si bien no tiene una pareja sentimental oficial, sí se encuentra saliendo con alguien de manera no oficial, lo cual la tiene tranquila porque lo ha mantenido en el anonimato.

“No tengo a alguien fijo, tengo a alguien que me gusta muchísimo y con quien me entiendo super bien, pero nuestra intención ahora mismo no es tener una relación”, contestó Merlano.

Vale la pena recordar que las anteriores relaciones de la también emprendedora estuvieron marcadas por los altibajos. Primero con el cantante de música urbana conocido como Naldy y posteriormente con el streamer Westcol. Asimismo, Aida Victoria también tuvo un fugaz romance con el también influencer Yeferson Cossio, con quien se reencontró hace unos meses y sicho encuentro paralizó las redes sociales.

Pues bien, Merlano volvió a tocar temas muy personales y lo hizo para el podcast del youtuber Camilo Pulgarín. En dicho espacio la influencer se encargó de subir al máximo la temperatura al preguntar, sin pelos en la lengua, cuánto estarían dispuestos en pagar por una noche de pasión con ella.

“¿Cuánto pararían por un polvo mío? A mí me da curiosidad también”, preguntó abiertamente la creadora de contenido. Pese a que el equipo de producción de Pulgarín dijo diferentes sumas de dinero, Aída fue clara en que no aceptaría ninguna cifra, aunque sí quiso despejar sus dudas.

Finalmente, Aída Victoria reveló que a ella le llegaron a ofrecer hasta 50 millones de pesos para sentarse a tomar café y sostener una conversación.