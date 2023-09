Esto es lo que cobra Andrés Cepeda por enviar mensajes personalizados: buen dinero

En los últimos días, el cantante bogotano Andrés Cepeda se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de estar envuelto en una polémica. Esto tras la publicación de un video en el que aparentemente ayuda a uno de sus fanáticos a pedirle perdón a su pareja con una dedicatoria suya.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde se conoció el clip, el cual rápidamente se volvió viral en la red social mencionada gracias a su contenido, pues el reconocido artista tiene como objetivo obtener el perdón de la novia de un hombre identificado como Camilo, quien le fue infiel a la mujer con su mejor amiga.

Debes saber: ANDRÉS CEPEDA SORPRENDIÓ CON FLORES A KAROL G DURANTE SU PRIMER CONCIERTO EN BOGOTÁ

"Hola, Andrea, ¿Cómo estás? Espero que muy bien, me da mucho gusto saludarte. Mira, yo estoy aquí de parte de tu exnovio, Camilo, que me contó que cometió un error muy grave, una equivocación y está muy arrepentido", empezó diciendo Cepeda en el video en cuestión.



"Me dijo que te dijera que nunca más se va a volver a meter con ninguna de tus amigas, mucho menos con tu mejor amiga. Y me pidió que por favor te pidiera que le dieras una segunda oportunidad", agregó. Posteriormente, cantó un poco de su canción 'Te voy a amar'.