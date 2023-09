Rosalía reveló lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Rauw Alejandro

Una de las rupturas más sonadas en el mundo del entretenimiento ha sido la de Shakira y Gerard Piqué. No hay día que no se hable de ellos, ya sea por las canciones de la barranquillera o por las polémicas desatadas entorno a cómo era el exfutbolista con sus empleados.

Sin embargo, otros que dieron de qué hablar por terminar su compromiso meses antes de ir al altar fueron Rosalía y Rauw Alejandro. Quienes decidieron tomar caminos diferentes, dejando un gran dolor entre sus fanáticos y muchos interrogantes al respecto.

Incluso, una versión en Colombia salpicó al reguetonero puertorriqueño acerca de una supuesta infidelidad, rumor que luego se desmintió por parte de la misma persona que lanzó la injuria en contra de una modelo paisa.

Aunque las causas de su ruptura no fueron esclarecidas, lo cierto es que tanto Rauw Alejandro como Rosalía han preferido estar en el anonimato para no despertar ningún tipo de rumor. De igual forma, ambos artistas continúan interpretando en sus shows canciones que se dedicaron en su momento como ‘Beso’ y la más reciente del boricua hacia la española: Hayami Hana By Raúl.

Hace un par de días Rosalía cumplió 31 años y reapareció ante su público por las calles de París para celebrar junto a familiares y amigos. Sin embargo, los fans la reconocieron y le demostraron todo su amor y cariño. No obstante, una fotografía que circula en redes sociales generó algunos interrogantes acerca de su presente sentimental.

Se trata de una imagen en la que aparece utilizando el anillo de compromiso que le dio Rauw Alejandro, no obstante, lejos de lo que muchos pensaron, no lo lució en uno de sus dedos sino colgado de una de sus candongas.

Para muchos fue un mensaje contundente que indicaría que su dolor por la ruptura se está superando, mientras que para otros podría suponer una señal en que podría regresar con Rauw Alejandro.