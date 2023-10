Kim Kardashian reta la censura con sesión de fotos en toples; dejó poco a la imaginación

Kim Kardashian es una reconocida celebridad, empresaria, modelo y personalidad de la televisión estadounidense. Es una de las figuras más importantes y polifacéticas del mundo del entretenimiento y los negocios.

Cabe destacar que Kim saltó a la fama en la década del 2000 debido a su participación en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", el cual seguía la vida de Kim y su familia, incluyendo a sus hermanas Kourtney y Khloé, su madre Kris Jenner y otros miembros de la familia Kardashian-Jenner. El programa se convirtió en un éxito y contribuyó significativamente a la fama de la familia.

Debes saber: KIM KARDASHIAN CAUSA REVUELO EN REDES TRAS REALIZAR DEPORTE CON POCA ROPA

Además de su presencia en la televisión, Kim Kardashian ha participado en una variedad de proyectos y ha incursionado en el mundo de la moda, lanzando sus propias líneas de ropa y maquillaje. También ha sido modelo en diversas ocasiones y ha aparecido en portadas de revistas de renombre.

Kim es conocida en el mundo entero, especialmente por su estilo de vida lujoso y su influencia en las redes sociales. Su impacto en las redes sociales y su capacidad para atraer la atención de los medios de comunicación le han brindado un lugar destacado en la cultura pop.

A lo largo de los años, Kim Kardashian ha sido objeto de interés mediático tanto por su carrera como por su vida personal. Ha estado casada en varias ocasiones, incluyendo su matrimonio con el rapero Kanye West. Fruto de su amor, la pareja tiene varios hijos en común.

Kim Kardashian deja poco a la imaginación

La reconocida modelo de 42 años está acaparando todas las miradas de los internautas en redes sociales, luego de que publicara en su cuenta de Instagram unas fotografías que han dejado ‘boquiabierto’ a más de uno. Allí se le puede observar posando con un brillante y diminuto traje de baño de la marca Gucci.

Debes leer: KIM KARDASHIAN CORONÓ LAS REDES CON SU MONUMENTAL CUERPAZO; “ERES IRREAL”

Kim, aprovechó para hacer algo completamente diferente a lo que normalmente está establecido, pues ella se hizo su propia sesión de fotos desde la comodidad de su casa y con sus propios medios.

Cabe recalcar que las fotografías llegan luego de que se conociera que Bad Bunny y Kendal Jenner serían los modelos oficiales de la nueva campaña de la línea de moda “Gucci Valigeria”, de la casa de lujo italiana.

No obstante, se ha llevado gran parte de los elogios de sus más de 364 millones de seguidores en Instagram.