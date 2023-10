Karol G arrasa en los premios Billboard y en redes la comparan con Selena Quintanilla

En las últimas horas, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina en Florida, Estados Unidos y el nombre de Colombia quedó en lo más alto del mundo. Karol G y Shakira tenían 15 y 12 nominaciones cada una. Así mismo, también había nombres como Feid, Manuel Turizo, Sebastián Yatra y Maluma entre la cuota colombiana.

Para la artista paisa, los premios llegaron muy temprano en la velada, pues tan solo 30 minutos después de comenzar, Carolina Giraldo Navarro recibió el primero de la noche, el cual le fue otorgado por: Top latin álbum del año con su ‘Mañana será bonito’.

“Estoy muy emocionada. Con los premios hoy, si los recibo me emociono mucho, si no los recibo conozco maestros de la música que no tienen premios y son igual de legendarios, pero este es especial porque premia mi álbum, la música que preparé para ustedes, que ustedes disfrutan, ¡que chimba!, los amo mucho”, dijo la colombiana celebrando, sin saber aún para ese momento lo que se le venía.