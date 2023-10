Martha Isabel Bolaños confiesa de dónde salió su apodo de la 'Pupuchurra’

Martha Isabel Bolaños es una reconocida actriz colombiana conocida por su versatilidad y talento en la industria del entretenimiento. Ha dejado una marca significativa en producciones tanto de televisión, como de teatro y cine en Colombia, destacándose en roles cómicos y dramáticos.

Uno de sus papeles más icónicos fue en la famosa telenovela "Yo soy Betty, la fea", donde interpretó a Jenny García, mejor conocida como la ‘Pupuchurra’. Cabe destacar que su personaje se destacó por ser la mujer sensual que le quitó el esposo (Efraín o Cheque) a Sofía, integrante del ‘Cuartel de las feas’, pero que, además, le ‘calentaba el oído’ a Fredy, el mensajero que era novio de Aura María, otra integrante del ‘Cuartel’, por lo que su fama no era buena.

Recientemente, la actriz compartió sus vivencias en 'MasterChef Celebrity 2023' durante una entrevista en el programa ‘Impresentables’ de LOS40, donde habló de sus experiencias y perspectivas sobre el concurso de cocina. Además, hizo una confesión sobre su popular apodo y por qué todos sus seguidores le dicen así.

La actriz caleña y exparticipante de ‘MasterChef’ aprovechó su entrevista para dar un detalle inédito sobre su personaje en la icónica novela “Yo soy Betty, la fea”. Además de cómo en un principio, los internautas la trataron mal por confesar que ella no quería seguir siendo llamada por ese apodo.

“La gente me malinterpretó, yo quería que me dijeran Martha Isabel, no ‘Pupuchurra’, pero ya perdí la batalla, me pueden decir como quieran”, dijo en medio de la entrevista la actriz.