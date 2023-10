Daniela Tapia revela los peores momentos que vivió en medio de la guerra en Israel

Daniela Tapia fue una de las personas que logró salir de Israel luego de que se estallara la guerra. La actriz se encontraba de vacaciones y vivió momentos de angustia para poder llegar a los bunkers y finalmente viajar a Miami.

Justo cuando la final de MasterChef Celebrity iba a ser transmitida en Colombia, Daniela Tapia estaba en Israel cuando estaban bombardeando a este país. Desde el sábado 7 de octubre se han presentado combates tras el ataque del grupo islamista Hamás a Israel.

En este lugar estaba Daniela Tapia y habló con Noticias RCN para detallar qué fue lo que vivió.

¿Cómo salió de Israel?

La actriz comentó que, por cosas del destino, antes de viajar compró con una de las aerolíneas podía volar porque resistía los misiles. Sin embargo, ella no sabía ese detalle cuando llegó al aeropuerto.

“Yo me entero cuando llego al aeropuerto y veo que todos los vuelos están cancelados y yo pregunto por qué solo el de esta aerolínea sale y es que era la única aerolínea israelita que tenía un sistema antimisiles”, dijo la actriz.

Aseguró que, cuando iniciaron los bombardeos estaba con una familia que la había invitado a quedar. Cuando todo comenzó, la despertaron y le dijeron que tenía que ir a un bunker para salvaguardarse.

Aseguró que, iniciaron a sonar sirenas de ambulancias y alarmas bastante alto. Además, dijo que hasta los niños tienen una aplicación en las que los informan la distancia a la que están cayendo misiles.

“Yo estaba shockeada. Yo no grité, no salté, no corrí, nada, yo quedé en shock. Lo único a lo que yo le atiné fue Dios dame la oportunidad de volver a ver a mi familia”, dijo.

También comentó que uno de los peores momentos que vivió fue cuando vio a una mujer que estaba intentando salvaguardar a sus hijos.

“Un momento muy duro fue cuando yo me paro y veo a una mamá que tiene como 6 u 8 niños de 2, 4, 6 y 8 años, ella tratando de que le quepan todos en los brazos para poder proteger a sus niños. Yo no había llorado hasta ahí”, dijo.