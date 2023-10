Ella es la famosa cantante con la que estaría saliendo James Rodríguez

James Rodríguez es uno de los futbolistas más conocidos en nuestro país. Muchos colombianos aún recuerdan su participación en el Mundial de fútbol del 2014, clasificando a cuartos de final y siendo galardonado con la Bota de oro, como el máximo goleador del torneo con 6 tiros al arco y 6 anotaciones. Incluso, uno de sus goles fue elegido como el mejor del mundial.

El jugador es muy reservado en su vida privada, sin embargo sostuvo una relación con la deportista Daniela Ospina, con quien tiene una hija llamada Salomé y en el año 2017 anunciaron su separación de mutuo acuerdo. Desde ese momento se le ha vinculado con varias modelos, presentadoras y cantantes del espectáculo.

¿Quién es 'La Joaqui'?

Después de varios rumores de su cercanía con la modelo venezolana Aleska Génesis, y en donde ambos aclararon que solamente son amigos, ha surgido otro nombre quien podría tener un amorío con el deportista. Se trata de la cantante argentina Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida en el mundo artístico como ‘La Joaqui’.

La cantante tiene 4 millones de seguidores en Instagram y se enfoca en el género del rap, trap y la cumbia argentina. Precisamente fue ella la que despertó el rumor, luego de algunas declaraciones sobre su vida sentimental en el programa ‘Podemos hablar’ del Canal Telefe.

Según expresó la artista, en este momento está saliendo con un futbolista internacional, quien además confesó que es su ídolo.

“Me encanta el fútbol, desde chica. Siempre tuve amigos varones. Cuando tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Este tipo es el put* amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30 me contestó una historia (de Instagram). No lo podía creer. Venía de meses sin chamuyar (hablar) con nadie porque el chico que me gustaba se había ido con otra en los Gardel”

Según varias fuentes internacionales, este personaje sería James Rodríguez, sin embargo la argentina dijo que no revelará su nombre para evitar polémica en todo sentido. También reveló que en su primera cita estaba bastante nerviosa, pero todo fue surgiendo muy natural y la confianza entre ambos se notó de inmediato.

“Me escribió y yo me dije que tenía que actuar natural porque es el amor de toda mi vida. Cómo hago para que esta persona no se dé cuenta. Me sorprendía la confianza con la que me escribía. Lo que me dijo me confirmó que es el puto amor de mi vida: ‘Yo estoy muy tranquilo con conocerte a vos porque la energía no miente’