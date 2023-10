¿Karol G será mamá? Foto con inteligencia artificial ilusiona a sus fans

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en la industria de la música como Karol G, es una de las cantantes y compositoras antioqueñas más conocidas y una de las figuras más prominentes en la escena del reguetón y la música urbana en Latinoamérica. La ‘Bichota’ ha sido reconocida con múltiples premios y nominaciones en la industria musical, incluyendo premios Grammy Latinos y premios Billboard de la Música Latina.

Su vibrante estilo e influencia en la música la han convertido en una de las artistas femeninas más importantes en el panorama musical actual. Cabe resaltar que Carolina no sólo da de qué hablar por su talento y vida artística, sino también con todo lo que tiene que ver en torno a su situación sentimental.

Hace un par de meses, la ‘Bichota’ confirmó que el también cantante antioqueño Salomon Villada Hoyos mejor conocido como FEID, después de varios meses de rumores en los cuales se creía que ambos estaban juntos, pero mantenían su relación en secreto.

Luego de confirmar la noticia, la artista antioqueña concedió una entrevista con la revista Rolling Stones en donde dejó en claro que aún le hace falta una faceta por explorar, la de ser mamá. Además, reveló que esa etapa de su vida estaba más cerca que lejos.

Así mismo, Karol G ha mostrado por medio de sus redes sociales lo encantada que está con su sobrina Sophi, pues son diversas las imágenes y videos que ha compartido por medio de sus historias de Instagram en donde demuestra la gran afinidad que tiene con los niños y el amor que siente por la bebé, siendo toda una “tía consentidora”

Esto ha venido ilusionando a su fanaticada, quienes aseguran que la relación entre el par de cantantes de verdad va en serio e incluso, no han dejado de preguntar sobre el futuro de la relación e imaginar cómo se vería un bebé entre Karol G y Feid.

Recientemente, los internautas, aprovechando las posibilidades que otorga la inteligencia artificial decidieron no esperar hasta que eso se haga realidad, sino imaginar y develar como se vería la ‘bichota’ cuando esté en proceso de gestación.

En la imagen se puede ver aparentemente a Karol G con su icónico cabello rosado que la ha acompañado desde hace un tiempo y un vestido blanco que le da un aura bastante tierna. La imagen compartida por medio de redes sociales ha enamorado a los seguidores de la cantante paisa, quienes no se hicieron esperar con sus comentarios y elogios.

"¿Por qué hicieron eso?", "Ah pero esas fotos son editadas", "cómo inventan", "Ella se verá hermosa porque ella es bella natural y su humildad la hace más hermosa", "ya estamos delirando e imaginándonos cosas", "Con todo respeto para quien o quienes editan fotografías, me parece que con eso ansían ver a Karol G comprometiéndose con Feid y realmente no me parece".