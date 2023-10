Marcela Reyes casi demanda a Epa Colombia por filtrar conversaciones íntimas: “fue grave”

Marcela Reyes hizo parte de nuestra nuestra mesa de invitados en Impresentables de LOS40, donde habló sobre los inicios de su carrera, a qué se dedicaba antes de ser DJ, y algunas vivencias que ha tenido con influencers colombianos.

En cuanto a lo último, la DJ colombiana habló sobre los influencers que admira y aquellos con los que no tiene mucha afinidad, siendo 'El Mindo' el que más le causa gracias y 'Epa Colombia' a quien tiene distanciada.

¿Pero qué pasó entre Marcela Reyes y 'Epa Colombia'

La DJ relató la historia que en un inicio tenía fines comerciales, pero después se empañó, al parecer, y según indicó Marcela, por un comportamiento inadecuado de Daneidy Barrera:

"Estábamos con la familia de mi esposo y gente que no es del medio. Empezaron a opinar ella grabando todo lo que se estaba hablando en esa en esa casa ajena con su celular. A los dos días me llega un vídeo 'la Jesuu', me dice mana, necesito hablar contigo, que mira lo que me mandan un vídeo de una de las personas de tu familia opinando", inició relatando Reyes.

Siguiendo con su historia:

"Entonces yo le respondo -bebé, qué tengo que ver yo ahí? Soy yo no soy la que estoy hablando ahí. Yo respondo por lo que hable mi hijo mi mamá y hasta mi marido parece muy delicado", recordando que la situación por pco termina en en solicitudes legales. "Que a ti te abran las puertas de la casa, que además que no es tuya y tú vayas a grabar."

Marcela recordó aquella historia y aseguró que le envío un mensaje, pues de seguir así, se iba a meter en problemas legales:

"Le mandé razón con el manager y le dije que se ponga tranquilita porque si no nos vamos a meter en problemas legales y graves porque ella no puede andar grabando en propiedad privada."