Iván Lalinde confesó que el espíritu de Lina Marulanda le pidió perdón

Iván Lalinde es uno de los presentadores más carismáticos y queridos de la televisión colombiana. El antioqueño cuenta con una trayectoria cercana a los 30 años en televisión y presentando programas de concursos y matutinos.

Actualmente hace parte del programa del canal caracol, ‘Día a Día’, junto a personalidades como Carolina Soto, Carolina Cruz, Carlos Calero y Catalina Gómez, entre otros.

Su fama llegó cuando presentó el recordado programa de concurso ‘El Precio es Correcto’, donde animaba a los participantes y les entregaba jugosos premios.

En medio de su paso por diferentes programas, Lalinde también hizo grandes amistades, como la que tuvo con la también presentadora paisa, Lina Marulanda, quien falleció de manera trágica en abril de 2010.

En diálogo con el video podcast de Tropicana ‘La Otra Entrevista’, el presentador antioqueño se refirió a los últimos días que compartió con Marulanda y hasta mencionó que el espíritu de su gran amiga se le apareció.

Lalinde conoció a Marulanda en diciembre de 2003, conectaron y se volvieron grandes amigos debido a que sus personalidades eran similares. Trabajaron juntos al presentar la sección de entretenimiento de Noticias Caracol y se tenían un gran cariño.

Pese a esto, la fuerte depresión que padeció Lina la hizo una tomar una decisión fatal y su amigo reveló que precisamente tuvieron una discusión el día anterior a su muerte, debido a que ella le canceló una cita que tenían.

“Unos años después de haber fallecido, Lina me mandó un mensaje a través de un médium y me dice que la perdone. Y yo le digo: no tengo nada qué perdonarle, entonces ella me dice sí porque tú no tienes por qué darte duro, porque claro, yo me daba duro por no despedirme de ella. Me dice: no, esa fue una decisión mía y yo estoy muy bien”, comentó el presentador.