Elizabeth Loaiza confesó la millonada que gana en OnlyFans; ¡Diablos señorita!

Elizabeth Loaiza se destaca como una de las figuras más reconocidas a nivel nacional e internacional en la industria de la moda y la belleza. Su impresionante atractivo natural y sus curvas seductoras han capturado la atención de innumerables seguidores en todo el mundo. Sin embargo, su renombre no se limita solo a su apariencia física, ya que a lo largo de su carrera, esta empresaria también ha sido conocida por sus opiniones controvertidas y su actitud al abordar temas candentes.

¿Cuánto gana?

Recientemente, en una entrevista realizada por el programa 'La Red' de Caracol Televisión, la modelo caleña sorprendió a la audiencia al revelar sus ingresos en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans. Esta plataforma ha ganado audiencia gracias a las impresionantes sumas de dinero que se pueden obtener al publicar contenido explícito.

“He vivido mi vida como a mí se me ha antojado, como yo pienso que está bien para mí sin hacerle daño a los demás. Cuando a mí me vienen a criticar, les digo: tú no me mantienes, tú no me das para comer, no me das para mis viajes”

Es importante destacar que para Elizabeth, la generación de contenido va más allá de la recompensa financiera, ya que reveló que lo hace por placer y sin sentir vergüenza de mostrar su cuerpo y su belleza. Es importante mencionar que, además de su carrera como modelo, también es madre, y a pesar de ello, mantiene una figura asombrosa, lo que demuestra su dedicación y disciplina.

La cifra que mencionó como sus ingresos en OnlyFans es notable: hasta 5 mil dólares al mes, aproximadamente 21 millones de pesos colombianos. No obstante, es importante destacar que estos ingresos pueden variar según diversos factores, como el tipo de contenido que publica y el tiempo que invierte en la creación de este.

“Siempre deja más de 5 mil dólares, hay meses de 6 mil, 7 mil. Depende de cuánto uno esté ahí respondiendo los mensajes, pero para mí es un buen dinero y me lo gano haciendo lo que me gusta”

Además de su éxito en el mundo del modelaje y el contenido en línea, Loaiza se ha convertido en una defensora activa contra el uso indebido de sustancias para procedimientos estéticos. Ella misma experimentó los efectos negativos de los biopolímeros, una sustancia que ha causado daños a muchas personas debido a un uso incorrecto.

Elizabeth se ha involucrado en un proyecto para prohibir el uso de biopolímeros en cirugías estéticas y procedimientos moldeantes en Colombia, contribuyendo a crear conciencia sobre los riesgos asociados con está sustancia.