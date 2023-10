Louis Tomlinson en Colombia: precio de boletas, lugar y fecha del concierto

La estrella mundial Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction regresa al país con su nueva gira “Faith In The Future World Tour” y LOS40 será su medio aliado. El artista británico se estará presentando en la capital del país el próximo 28 de mayo en el Coliseo Med Plus, para presentar a sus fans su más reciente y exitoso trabajo discográfico.

El «Faith In The Future World Tour» ya ha pasado por varias ciudades de Europa y Estados Unidos, cautivando a millones de sus seguidores en el mundo. Una experiencia que ninguno de los fieles seguidores tanto de One Direction como de él se quieren perder.

Cabe destacar que la última visita de Louis Tomlinson a Colombia fue en junio de 2022 para promocionar su álbum Walls, un trabajo lleno de éxitos y números uno en el mundo, por su puesto, la fecha fue SOLD OUT casi desde su anuncio.

¿Cuándo será el concierto de Louis Tomlinson?

El show está fijado para el próximo martes 28 de mayo de 2024, día en que presentará a sus fans de Colombia la actuación e interpretación de sus nuevos éxitos y algunos de sus clásicos.

¿Dónde será el concierto?

El show de Louis Tomlinson se realizará en el Coliseo Med Plus, ubicado a las afueras de Bogotá, saliendo por la calle 80.

¿Cuándo será la venta de las entradas?

La preventa de la boletería empezará el próximo 7 y 8 de noviembre para los clientes del grupo AVAL (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale.com.co en Taquilla Live. Luego de eso, se abrirá la venta general.

Cabe destacar que los precios comienzan desde los $120.000 + servicio en el caso de la más barata y van hasta los $600.000 + servicio en el caso de la más cara.

