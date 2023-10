“Qué millonada”: esto vale el pantalón que usó Shakira en su presentación con Carlos Vives

Shakira es una de las artistas colombianas más reconocidas y escuchadas en el planeta entero. La barranquillera se ha hecho un lugar dentro de la industria musical a nivel internacional, en la cual se ha destacado por su profesionalismo y talento, tanto vocal como a la hora de componer.

Recientemente, se conoció que la intérprete de la “BZRP Music Sessions #53” decidió sorprender a su amigo del alma Carlos Vives durante su concierto en Miami, pues la artista de 46 años se subió a la tarima e interpretó junto a él el tema que tienen juntos, ‘La bicicleta’. Además, puso a bailar a más de uno de los asistentes.

No obstante, lo que más ha llamado la atención de los internautas en redes sociales e incluso se ha hecho viral, es el momento en que la cantante colombiana omite una parte de la canción para no mencionar a su ex, el exjugador de fútbol Gerard Piqué.

Exactamente era la frase: "que si a Piqué, tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona", la cual ahora tiene otra manera.

El costoso pantalón de la barranquillera

Asimismo, otra de las cosas que también ha llamado la atención de sus seguidores es el atuendo que tuvo esa noche la intérprete de ‘Acróstico’. Un pantalón color tornasol lleno de brillos, el cual pertenece a la reconocida empresaria italiana Chiara Ferragni.

La prenda mencionada lleva por nombre 'The Attico Panya Crystal Embellisshed Jeans' y no está disponible en tienda. No obstante, se puede apreciar que ese pantalón tiene un precio de $2.350 euros o lo que a pesos colombianos representa más de $10.2 millones, aproximadamente.

A pesar del elevado costo, los internautas aseguran que la intérprete de ‘El Jefe’ es capaz de brillar con su propia presencia, pues tiene luz propia. Así mismo, hay quienes afirman que una artista de talla mundial como lo es ella, puede darse los gustos que quiera.