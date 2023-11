“No creo que sea necesaria”: Piqué se refirió por primera vez a Shakira tras su ruptura

Shakira y Piqué son dos de las celebridades del mundo del entretenimiento más seguidas por la prensa internacional y los internautas, especialmente, desde que se conoció la separación entre ambos y todo el escándalo que ha sido la infidelidad que el exjugador del Barcelona con Clara Chía, quien ha sido la tercera en discordia en esta historia.

Tras todo el escándalo mediático que ha desatado la pareja, ambos han continuado con sus vidas y sus carreras respectivamente. Por el lado de la cantante barranquillera, llegó su renacimiento musical en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental, lo que ha hecho que cree lo que sus fanáticos han considerado como “temazos”, los cuales han alcanzado varios números uno en diferentes partes del mundo.

Debes saber: SHAKIRA LE CAMBIÓ LA LETRA A ‘LA BICICLETA’ PARA NO NOMBRAR A PIQUÉ Y ASÍ FUE COMO QUEDÓ

Ahora bien, aunque la artista de 46 años ha aprovechado para sacarle provecho a la situación de la cual fue víctima y por la cual se acabó su relación sentimental. Por otro lado, el empresario deportivo ha sido completamente lo contrario, pues ha manejado total reserva sobre el tema. De hecho, desde que se separaron jamás ha hablado al respecto.

Esto se puede deber en gran parte a que Piqué está completamente enfocado en sus empresas y negocios, especialmente en la Kings League, el famoso torneo de fútbol que está reescribiendo el deporte y se transmite por Twitch.

Cabe destacar que dicha liga se expandirá a partir de 2024 por parte de Latinoamérica, especialmente en México. Justamente hace unos días se dio la noticia en dicho país y fue el lugar en donde el exdeportista protagonizó una aparatosa caída, la cual fue viral en redes sociales rápidamente.

Piqué habla por primera vez de su separación con Shakira

Justamente, en medio de las entrevistas que ha concedido por el anuncio de lo que será la nueva liga, el presidente y creador de la misma estuvo en el programa ‘Joaquín el Novato’, el cual es conducido por el también exjugador de fútbol Joaquín Sánchez. Allí, Piqué se refirió por primera vez sobre su ex.

Debes leer: SHAKIRA ‘LIBERÓ EL DEMONIO’ QUE LLEVA POR DENTRO Y ESTREMECIÓ CON SU DISFRAZ EN HALLOWEEN

Precisamente, dado el acontecimiento, el diario El Universal de México replicó dicha conversación que tuvieron el par de exjugadores de fútbol, en el cual hablaron por primera vez de Shakira.

“Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”, le preguntó Joaquín a Piqué previo a que terminara su entrevista.

De inmediato, el español respondió de manera contundente: “no creo que sea necesaria”. Su reacción ha dejado a más de un internuta ‘boquiabierto’ teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido entre la ahora expareja, sorprende que el empresario continúe manteniendo su reserva frente al tema.

“Yo creo que ahora está tan feliz que no quiere entrar en polémica. Pero igual el día de mañana puede ser que sí. Es su vida al final”, dijo el entrevistador ante la respuesta de Piqué y luego le dijo: “Igual algún día...”, a lo que Piqué le respondió sin dudarlo dos veces: “No creo, no vale la pena”.

Así las cosas, sigue quedando en claro que por ahora, Piqué no quiere ahondar en un tema tan polémico como lo es todo lo relacionado con la intérprete de ‘Acróstico’. Además, su opinión actual es que no tiene planeado decir nada. No obstante, habrá que esperar por si decide romper el silencio por segunda vez en un futuro próximo.