Lina Tejeiro confiesa si congelaría sus óvulos para ser mamá

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más cotizadas y solicitadas de la pantalla, no solo por su talento a la hora de interpretar papeles, sino también por su increíble belleza que tiene a varios fanáticos enamorados.

Tejeiro es muy activa en sus redes sociales, le gusta estar cerca de sus seguidores y contarles su día a día, revelar secretos íntimos, de belleza y más. También suele realiza dinámicas de respuestas y preguntas, entre otras cosas. Sin embargo, ella misma ha confesado que a veces le gusta desconectarse un poco para disfrutar del tiempo en familia o el tiempo con ella misma.

Para nadie es un secreto que la actriz siempre ha tenido una lucha interna por la aceptación de su propio cuerpo y encajar en el estereotipo de la sociedad. Hace poco, a través de sus redes sociales publicó un contenido en donde ella misma revela ciertas enfermedades y cicatrices de las cuales está arrepentida.

¿Lina quiere ser mamá?

El contenido generó todo tipo de reacciones, pero sin lugar a dudas muchos le expresaron que era muy valiente por expresar un mensaje tan difícil y de amor propio. Tejeiro no ha dejado que sus seguidores la extrañen, pues realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de su perfil oficial de Instagram en donde un usuario le preguntó, si ha pensado en congelar sus óvulos.

La respuesta de Lina dejó claro que por el momento no tienen afán en tener hijos, debido a que no tenía una pareja estable y por el momento no tendría ningún prospecto de una. Ella se encuentra muy concentrada en sus proyectos profesionales y en su emprendimiento.

“No lo he pensado, sí he visto que varias conocidas lo han hecho, pero como nunca he tenido curiosidad ni tampoco tengo afán, no les he preguntado cómo es todo el proceso ni de qué se trata, pero de pronto más adelante, cuando tenga 36 años, qué sé yo, pero todavía no y si no adoptaré o me llenaré de perros”