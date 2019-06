Actriz de “La Gloria de Lucho” enciende las redes con sensual desnudo

La actriz Andrea Guzmán interpreta a Graciela en “La Gloria de Lucho”, dentro de la novela la mujer es la amante de Lucho, pero al parecer muchos de sus seguidores y televidentes no entienden que esta narración es ficticia y que Andrea es completamente diferente a la mujer que está interpretando.

Hace unos días Guzmán publicó unas fotos en su Instagram donde muestra bastante piel y como era de esperarse sus seguidores la criticaron por dichas fotografías, cansada de esto la misma actriz decidió tomar cartas en el asunto con las siguientes palabras:

“Soy una mujer tan grande que hago lo que yo quiero y yo decido si muestro no muestro, ese es mi problema y no el de los otros… A los que me escribieron alguna vez les digo: cada quien hace lo que quiere con sus redes sociales, con su cuerpo y con su vida y yo voy a mostrar hasta cuando yo crea que pueda mostrar”.

