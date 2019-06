Zach Galifianakis le robó un par de calzoncillos usados a Justin Bieber

El actor Zach Galifianakis tuvo la oportunidad de conocer un poco mejor a Justin Bieber en 2013 cuando ambos grabaron un divertido episodio de su programa de entrevistas en clave de humor 'Between Two Ferns'. El joven cantante, que por aquel entonces atravesaba uno de los momentos más delicados de su carrera por sus salidas de tono y sus problemas con la justicia, se prestó a responder con toda la gracia que pudo las preguntas a cada cual más ofensivas que le planteó el protagonista de 'Resacón en Las Vegas', y este último le agradeció su deportividad robándole un par de calzoncillos usados.

En defensa de Zach Galifianakis, si decidió 'tomar prestada' la ropa interior del ídolo pop fue porque no le quedaba otra opción: durante la grabación, el intérprete de 49 años acabó cubierto de una sustancia pegajosa de color verde y necesitaba cambiarse antes de acudir a su siguiente compromiso.

"Teníamos solo un camerino para los invitados y él ya había terminado y se había marchado, así que entré para limpiarme", ha explicado el actor a su paso por el programa de David Letterman para Netflix, 'My Next Guest Needs No Introduction'. "Y resulta que yo no tenía ropa interior: había llevado una camiseta y unos pantalones de repuesto, pero se me había olvidado guardar también calzoncillos. De pronto, vi un par tirado en una esquina y la cuestión es que necesitaba encontrar algo que ponerme. El hecho de que fueran suyos solo lo hacía todo más interesante, supongo. Así que me los puse".

Aunque en un primer momento le pareció que había tenido mucha suerte, según pasaba el tiempo y pensaba en lo que había hecho, Zach se iba sintiendo cada vez más incómodo con su decisión. Sin embargo, eso no le impidió intentar regalarle los calzoncillos a su sobrina pequeña, que resultaba ser una gran admiradora de Bieber.

"No te puedes imaginar la cara que puso... No los aceptó, claro está, no le hizo ninguna gracia. En el fondo me alegro de que reaccionara así", ha añadido para concluir su historia.