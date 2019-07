El hijo de Caitlyn Jenner no le perdonara que se perdiera su boda

La ausencia el año pasado de Caitlyn Jenner en el enlace de su hijo Brody celebrado en Indonesia supuso toda una sorpresa para propios y extraños, ya que incluso los propios novios daban por hecho que sí viajaría hasta allí para acompañarles en su gran día hasta apenas una semana antes.

La encargada de desvelar esa cancelación de planes de última hora ha sido Kaitlynn Carter (la esposa de Brody) y lo ha hecho en el marco del reality 'The Hills: New Beginnings' en el que ambos participan y que promete convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para la antigua medallista olímpica en vista de que su hijo (el menor de los dos que tuvo con su exmujer Linda Thompson) no se está moderando a la hora de airear los trapos sucios de su familia.

Hace unas semanas ya desveló en ese mismo espacio que su padre (conocido como Bruce Jenner antes de su transición en 2015) apenas había formado parte de su vida, en especial después de que contrajera matrimonio con Kris Jenner, y ahora ha desvelado que aún no le ha perdonado por dejarle 'plantado' en un momento tan importante como su paso por el altar.

"Que no estuviera en la boda fue una decepción. En realidad, me dolió mucho y me habría encantado que estuviera presente, pero supongo que tenía cosas mejores que hacer. Al menos eso es lo que parece", ha asegurado frente a las cámaras del programa durante una cena con su hermano Brandon y su madre, en la que le atribuyó a esta última todo el mérito de la educación que recibieron de pequeños.

"Mi padre y yo nunca hemos tenido una buena relación. Mi madre siempre ha sido nuestra roca a lo largo de todos los obstáculos que hemos afrontado como familia", ha añadido para terminar de echar sal en la herida.