A$AP Rocky fue declarado culpable de agresión, pero no irá a prisión

Finalmente el rapero A$AP Rocky ha sido declarado culpable este miércoles de los cargos por agresión que se habían presentado contra él y dos miembros de su equipo de seguridad por los hechos que tuvieron lugar en Estocolmo el pasado 30 de junio, cuando su séquito propinó una paliza a unos jóvenes en plena vía pública tras su concierto en un festival de hip-hop de la ciudad.

Ver esta publicación en Instagram STOCKHOLM 😎🤘🏾🔥 Una publicación compartida por PRETTY FLACKO (@asaprocky) el 2 de Jul de 2019 a las 11:11 PDT

Aunque el músico ha sostenido en todo momento que sus acompañantes y él actuaron en defensa propia cuando unos desconocidos que se encontraban "claramente drogados o bebidos" les abordaron por la calle, la fiscalía sostuvo que los vídeos de cámaras de seguridad que se presentaron como parte de la defensa del artista habían sido editados para ajustarse a sus declaraciones y que las grabaciones originales demostraban que no había habido necesidad de recurrir a la violencia.

La justicia sueca ha rechazado la versión de los hechos del rapero y le ha condenado a seis meses. Sin embargo, esa condena no le obligará a regresar a la cárcel al tratarse de una sentencia condicional. Eso significa que, mientras no sea declarado culpable de otros delitos en los próximos dos años, no será necesario que ingrese de nuevo en prisión.

El intérprete ya estuvo retenido en unas instalaciones penitenciarias del país - supuestamente "en condiciones inhumanas"- a la espera de que las autoridades decidieran si presentaban o no cargos en su contra y solo fue puesto en libertad para que pudiera regresar a Estados Unidos el pasado 2 de agosto.

Ahora tanto A$AP Rocky como sus guardaespaldas deberán compensar económicamente al estado sueco según su capacidad financiera por el coste del caso, además de correr también con los gastos legales de sus víctimas y pagarles 1.300 dólares.