El youtuber colombiano Sebastián Villalobos mostró su cuerpo sin filtros

Sebastián Villalobos es uno de los youtubers colombianos más reconocidos a nivel mundial, el joven ha decidido mostrarse con sus seguidores sin filtros en un collage que colgó en su cuenta de Instagram, el la imagen cuenta todo lo que ha vivido con su cuerpo desde que tan solo era un niño.

Según Villalobos, él hace 11 semanas decidió comenzar una vida sana, alimentándose de forma correcta y realizando ejercicios que le hicieron obtener el cuerpo que para muchos es imposible:

Todavía no son los resultados finales, pero es que viendo mi carrete, me encontré la primera foto y se me ha hecho imposible no compartirles esto. A muchos probablemente no les parezca relevante, pero para mí lo es. Durante las últimas 11 SEMANAS he estado cambiando mis planes alimenticios y he empezado a hacer ejercicio, les mentiría si les digo que no he tenido que trabajar duro, porque la verdad es que sí, ha sido un cambio en mi vida de 180°. Había ido otras veces al GYM e intentado comer bien antes, pero no como ahora, mi cuerpo no sólo se siente más saludable, ahora también piensa más saludable...

¿Qué tal el cambio de Sebastián Villalobos?