Jennifer Aniston debió rebajar 14 kilos para interpretar a 'Rachel'

Poco a poco se han ido revelando varios secretos sobre una de las series más icónica de todos los tiempos: Friends. Semanas atrás, se supo que a 'Mónica' la querían censurar por su comportamiento sexual.

Según el libro Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era, el representante de la actriz le pidió que rebajara 30 libras con el fin de poder ingresar a la serie.

Saul Austerlitz, autor del libro, aseguró que Jennifer fue obligada a bajar de peso "si quería triunfar en Hollywood". Uno de los motivos, según reporta Canaltv.net, era que las cámaras le subirían 15 kilos.

Jennifer Aniston logró su papel en Friends, aunque se vio enfrentada a muchos momentos sexistas que no le gustaría recordar.