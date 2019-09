“No estoy de acuerdo como califican el reggaetón”: J Balvin habló sobre los Latin Grammy

A sus redes sociales, J Balvin subió un video aclarando todo sobre la frase “Sin Reggaetón, no hay Grammy”. El colombiano contó su opinión sobre la poca importancia que le dan al género dentro de estos premios, ya que lo encasillan como “urbano” junto a otros géneros como el Trap, el Rap y el RNB.

Balvin aclaró que respeta las nominaciones de otros artistas y que no va en ningún momento en contra de otros géneros, solo pide que no usen el reggaetón como algo mediático para sus shows, si no que usen este movimiento de música como un género tan importante como la Salsa o el Pop. Aquí tenemos el video donde Balvin cuenta su punto de vista.