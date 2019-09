Billie Eilish anuncia "Where Do We Go? World Tour" 2020 en Colombia

Billie Eilish, artista global y líder en Interscope / Darkroom Records, ha anunciado su gira mundial ¿WHERE DO WE GO? 2020, producida por Live Nation. A partir del 8 de marzo en Miami, FL, ¿WHERE DO WE GO? la gira llevará su show en vivo a algunos de los escenarios más famosos del mundo, incluido el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York el 15 de marzo y el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá el 07 de junio.

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 03 al 04 de octubre de 2019. A partir de las 10am del 4 de octubre se inicia la venta general a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.

Para obtener una lista completa de las fechas de la gira y la información de entradas, consulte a continuación, para obtener más información ir a: www.billieeilish.com/tour

Después del lanzamiento de su video musical oficial de "all the good girls go to hel", acompañadas del importante llamado de atención sobre el cambio climático, Billie Eilish continúa dando ejemplo al asociarse con la organización sin fines de lucro REVERB para su próxima gira. Para ayudar a crear y fomentar un ambiente ecológico tanto en el backstage como para sus fanáticos, Billie Eilish permitirá que los fanáticos traigan sus botellas de agua rellenables a los espectáculos, las estaciones de agua estarán disponibles en cada lugar para los asistentes y el backstage de la tripulación, no se permitirán pitillos de plástico y se pondrá un Billie Eilish Eco-Village en cada espectáculo, proporcionando a los asistentes información y recursos sobre formas de ayudar a combatir el cambio climático y preservar la tierra. Para más información, visite www.billieeilish.com

Mañana Billie Eilish se unirá al presentador Woody Harrelson como invitado musical para el estreno de la temporada de Saturday Night Live de NBC. Esta noche, ella será la invitada principal en The Tonight Show de NBC protagonizada por Jimmy Fallon. El lunes, aparecerá en The Howard Stern Show en Sirius / XM.

El mes pasado, Billie Eilish obtuvo su primer #1 en el Billboard Hot 100 con “Bad Guy", tomado de su álbum de debut mundial de platino multiplatino, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” (Interscope / Darkroom Records).

Billie Eilish es oficialmente el primer artista nacido este milenio en lograr un álbum y un sencillo #1, y ahora es la tercera artista solista femenina en los 31 años de historia con múltiples canciones que encabezan la lista de reproducción de Billboard Alternative Songs (junto con Alanis Morrissett y Sinead O'connor). “Bad Guy" también alcanzó el puesto #1 en la lista de reproducción de Pop Songs después de liderar la presentación de Alternative Songs. Su álbum, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” - lanzado el 29 de marzo [Darkroom / Interscope Records] - debutó en el #1 en la lista de álbumes Billboard 200, desde entonces ha vuelto al primer lugar dos veces más este año, y actualmente es el álbum más vendido en Norteamérica en 2019. Recientemente, Billie Eilish apareció en la portada de Rolling Stone, V y ELLE , y ha acumulado más de 17 mil millones de reproducciones en plataformas globales hasta la fecha.