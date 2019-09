Hija de Gwyneth Paltrow sorprende con el impresionante parecido con su madre

Puede que Gwyneth Paltrow no tenga permitido publicar en sus redes sociales fotografías en las que aparezca su primogénita de 15 años Apple a no ser que esta le dé su consentimiento explícito, pero parece que la adolescente no se muestra tan estricta cuando se trata de los conocidos de su famosa madre, quizá porque ellos no cuentan con más de seis millones y medio de seguidores.

Con motivo del 47 cumpleaños de la actriz y empresaria, que celebró este viernes, uno de sus amigos más cercanos, Derek Blasberg, quiso felicitarla compartiendo en su propio perfil una imagen en la que esta aparecía acompañada de las dos mujeres más importantes de su vida, su madre Blythe Danner y su hija, que ha servido para comprobar que todas guardan gran parecido: en especial Gwyneth y Apple.

"Hoy es el cumpleaños de la señorita de en medio, pero mejor celebramos la línea sanguínea de las Danner-Paltrow-Martin al completo. Estas son tres mujeres amables, con talento, dulces y maravillosas en general. La manzana no cae lejos del árbol, como ha sucedido también en el caso de Apple", ha afirmado Derek haciendo un juego de palabras con el nombre de la joven, que en español se traduce como esa misma fruta.

Esa instantánea, que es una de las pocas en que se aprecia con total claridad el rostro de la hija de Gwyneth y su exmarido Chris Martin, demuestra que ella ha heredado los penetrantes ojos azules y el cabello rubio de la famosa estrella de Hollywood y, al parecer, le tocó la lotería genética, porque también contaría con el talento musical de su padre.