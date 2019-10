Ricky Martin anunció que será padre nuevamente

Este sábado Ricky Martin acudió a la cena anual de la organización Human Rights Campaign en Washington D.C. muy bien acompañado por su marido Jwan Yosef y sus dos hijos mayores para recibir un merecido reconocimiento a su labor en favor de los derechos del colectivo LGBTQ+ y su trabajo humanitario.

El famoso cantante latino eligió una noche tan especial como esa para realizar un importante anuncio durante el discurso que ofreció a lo largo de la velada, en el que rindió un sincero homenaje a la familia que ha formado junto a su pareja y que muy pronto volverá a ampliarse con la llegada de un nuevo bebé.

"Jwan, ahora mismo no te veo. Jwan es mi marido y lo quiero muchísimo. Mis preciosos mellizos, Mateo y Valentino, también están aquí y los quiero con todo el corazón. Son lo que me aporta fuerza: me inspiran y me motivan cada día para seguir haciendo lo que hago. Y son unos niños maravillosos, chicos, de verdad, los quiero. Lucía, mi pequeña, no nos acompaña porque se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida. Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. ¡Estamos esperando otro bebé!", aseguró sin poder contener una inmensa carcajada de emoción mientras el público le dedicaba un fuerte aplauso. "Es que me encantan las familias numerosas", añadió sin poder parar de sonreír.

La noticia ha supuesto toda una sorpresa ya que, aunque el artista siempre había sostenido tras conocer a su actual esposo que les gustaría tener al menos un par de retoños más, desde la llegada al mundo de su única hija en las navidades de 2018 no había circulado ninguna información que apuntara a que planeaban repetir experiencia en la paternidad.