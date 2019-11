Will Smith: intervenido para la extirpación de un 'pólipo precancerígeno'

El actor Will Smith se ha propuesto contribuir personalmente a la erradicación del carácter "embarazoso" que todavía lleva aparejado, sobre todo para los hombres, un procedimiento médico tan importante para la salud y la prevención de graves enfermedades como el de la colonoscopia. Para ello, el astro de Hollywood ha decidido compartir un vídeo que aborda su última visita a su doctor de confianza, Ala Stanford, y también sus valiosas reflexiones al respecto.

"Es 2019, ya es hora de que nos cuidemos y vigilemos nuestra salud. Para algunos sigue siendo demasiado embarazoso hacer algo tan sencillo como esto, que resulta esencial para mantenerse sano. ¡Simplemente tienes que hacerlo, hombre!", asegura el inolvidable protagonista de 'El príncipe de Bel-Air' en un extracto de la mencionada grabación.

En la misma pieza audiovisual se puede apreciar el momento en que el citado facultativo se reúne con Will para hablar de los resultados de la prueba, los cuales no son precisamente positivos. De hecho, este le informa de la detección de un pólipo que, aunque fue identificado a tiempo y, por tanto, le sería extirpado inmediatamente, podría haber provocado serias complicaciones de haberlo dejado crecer.

"En realidad, hemos encontrado un pólipo. Ahora mismo no ha dejado secuelas, no hay sangrado, perforación, agujeros y, por tanto, no hay problemas. Pero si no lo hubiéramos detectado, podría haber crecido y crecido. En los varones afroamericanos, las probabilidades de contraer cáncer de colon por este medio son más altas que las de la media. Si no se trata, podría extenderse rápidamente al resto del cuerpo", le explica el doctor Stanford en la misma grabación.