Billie Eilish fue nominada en las categorías más importantes de los Grammy 2020

Billie Eilish hace historia en los premios GRAMMY: con tan solo 17 años es oficialmente la artista más joven en ser nominada a las cuatro categorías más importantes: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Además, fue nominada como Mejor Interpretación Pop Vocal Solista y Mejor Álbum Pop Vocal Solista. En total son seis nominaciones.

El 2019 ha sido un gran año para la carrera de Billie. La cantante debutó en la primera posición de la lista Billboard 200 con ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. A su vez, ‘Bad Guy’ alcanzó el número 1 en el Billboard 100, así como las primeras posiciones en las emisoras de todo el mundo, incluida LOS40.

‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ es el álbum más vendido del 2019 y el debut más grande de cualquier solista o grupo en Norteamérica. Esta producción completa más de 24 billones de reproducciones en todo el mundo.