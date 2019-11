Demi Lovato revoluciona Instagram con una foto de su 'embarazo'

La cantante y actriz Demi Lovato ha dejado de piedra a sus seguidores y demás internautas de la red social Instagram al compartir este jueves un par de fotografías que la retratan sonriente, elegantemente vestida y, lo más relevante de todo, acariciando una abultada barriguita de embarazada que se esconde tras su favorecedor atuendo.

Aunque en la frase que da título a las imágenes ya deja entrever que el bulto no es más que un accesorio, ligado al papel de estrella invitada que jugará en uno de los próximos episodios de la comedia 'Will & Grace', buena parte de los admiradores de la artista han tardado unos cuantos segundos en salir de su asombro y percatarse de lo que en realidad les quería contar su ídolo.

Ver esta publicación en Instagram Real or fake? 🤰🏻😝 #WillandGrace #MeetJenny Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 20 de Nov de 2019 a las 8:43 PST

"¿Real of falso? ¡Les presento a #Jenny! #WillandGrace", ha escrito la que fuera estrella de la factoría Disney en su cuenta de la plataforma junto a las citadas instantáneas, las cuales acumulan ya más de tres millones y medio de 'me gusta' y han generado un aluvión de simpáticos comentarios, como el que le ha dirigido el afamado Kalen Allen, colaborador del programa verspertino de Ellen DeGeneres.

"Me he quedado paralizado durante un largo rato", ha confesado el también presentador en la sección de comentarios, mientras que la influencer Nikita Dragun no ha dudado en bromear con los efectos de una indigestión tan ficticia como el proceso de gestación de Demi Lovato, quien curiosamente revelaba hace unas semanas que había rehecho su vida sentimental junto a Austin Wilson. "Esa soy yo después de comer Chipotle", ha apuntado en tono jocoso.