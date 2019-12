Fallece Marie Fredriksson, vocalista de Roxette

La cantante y compositora sueca falleció este martes después de luchar contra el cáncer. Así lo confirmó Marie Dimberg, representante de la voz femenina del grupo Roxette. Marie Frediksson luchaba contra un cáncer desde el 2002. Hace pocos meses lanzó su libro autobiográfico.

"Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre" expresó Dimberg en un comunicado de prensa.

Más de 75 millones de discos vendidos hacen a Roxette una de las banda más importante de Suecia con éxitos conocidos como 'Listen To Your Heart', 'It Must Have Been Love' entre otras.