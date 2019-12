A Billie Eilish le 'aterroriza' la mayoría de edad

A la cantante Billie Eilish, así como a buena parte de ese público que ha sido testigo de la madurez tanto personal como artística que despliega en sus entrevistas y espectaculares actuaciones, se le "olvida" en ocasiones que todavía siendo, al menos en el plano legal, una 'niña' de solo 17 años.

Cierto es también que la estrella del pop llegará a la mayoría de edad dentro de solo ocho días: una perspectiva de la que, curiosamente, la artista ha confesado ahora que le genera sentimientos completamente opuestos.

"Se me olvida en ocasiones que tengo 17 años, y de verdad me aterra la idea de cumplir 18. Era algo con lo que había soñado toda mi vida, pero ahora me da miedo. Creo que mucha gente lo va a aprovechar para decir: 'Ahora puedo expresar todo el odio que siento por ella'. Pero bueno, me sigue haciendo algo de ilusión ser mayor de edad", ha explicado al portal de noticias 'Extra'.

La joven intérprete también se ha expresado en su entrevista sobre ese particular homenaje estilístico que le dedicó a su gran ídolo musical, la cantante Britney Spears, durante su comentada actuación en la última edición del 'Jingle Ball' de Los Ángeles, organizado el pasado fin de semana por la cadena de radio KIIS.

Fiel a su gusto por la ropa ancha e informal, Billie se presentó en el escenario con un conjunto de telas recicladas y recosidas que destacaba, ante todo, por la presencia de un estampado central con el rostro de la princesa del pop. "Claro que era Britney, obviamente", ha señalado en la misma conversación para resolver las dudas que todavía planteaban algunos internautas.

"Se trata de un montón de ropa vieja que nos dio por reconstruir. La marca con la que trabajo lo convirtió todo en un nuevo atuendo, por eso de que hay que reciclar, ahorrar energía y salvar el planeta. Espero que [Britney] lo haya visto. No es que lo hiciera solo para que ella lo viera, pero es verdad que la amo. Oh Dios, Britney es todo un icono y la amo con locura", ha sentenciado.