Reconocida cantante estadounidense pasó el año nuevo en Colombia

Se trata de Kesha, una cantante, compositora, bailarina, activista y actriz estadounidense, recordada por canciones como 'Tik tok' y 'Raising hell'.

La artista compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se muestra en una zona desértica; allí posó junto a un cactus y luciendo apenas una camiseta sobre su cuerpo.

Junto a su imagen escribió:

“Rang in the new year in Colombia (Sonó el año nuevo en Colombia) “

Ver esta publicación en Instagram Rang in the new year in Colombia 🇨🇴 Una publicación compartida por Kesha (@iiswhoiis) el 3 de Ene de 2020 a las 12:00 PST

Su publicación sorprendió a los seguidores de la red social, sobre todo a los colombianos que no se hicieron esperar para preguntarle en los comentarios en que parte de Colombia estaba.

La foto ya supera los 38 mil ‘me gusta’ y cuenta con casi 500 comentarios.