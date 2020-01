La madre de Taylor Swift tiene un tumor cerebral

A principios de este año Taylor Swift anunció a todos sus seguidores que su madre Andrea había sufrido una recaída cuatro años después de que le diagnosticaran un cáncer sobre el que ellas nunca han querido dar demasiados detalles

Ahora la estrella del pop ha ofrecido una nueva actualización acerca del estado de salud de Andrea en una entrevista a la revista Variety en la que ha desvelado que recibieron otra mala noticia mientras se estaba sometiendo a quimioterapia.

"Le detectaron un tumor en el cerebro mientras estaba en tratamiento. Y los síntomas que alguien experimenta cuando tiene un tumor cerebral son muy diferentes, no se parecen a nada con lo que hayamos lidiado antes, así que han sido unos tiempos muy difíciles para mi familia", ha explicado.

En consecuencia, la cantante ha optado por no realizar una de sus habituales giras mundiales este año para presentar en directo su disco 'Lover', ya que prefiere no alejarse demasiado de casa.

El miedo a perder a Andrea, que ha sido uno de sus grandes apoyos a lo largo de toda su carrera, inspiró una de las canciones más conmovedoras de su último álbum, 'Soon You'll Get Better' -que se traduciría al español como 'Muy Pronto Estarás Mejor'-, en la que Taylor se preguntaba qué haría si algún día no estuviera a su lado.

"Todo el mundo quiere a su madre, claro, es una figura muy importante para cualquiera. Pero en mi caso, es además mi guía. Casi siempre que tengo que tomar una decisión, hablo con ella antes", ha reconocido en esa misma conversación.